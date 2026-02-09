Brand in Fahrzeughalle führt zu starkem Rauch bei Bubendorf BL

Keystone-SDA

Ein Brand in einer Fahrzeughalle bei Bubendorf BL hat in der Nacht auf Montag zu starkem Rauch geführt. Die Behörden riefen die Bevölkerung in und um Bubendorf auf, Fenster und Türen zu schliessen sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten.

(Keystone-SDA) Ob es beim Brand zu Verletzten kam, war zunächst nicht bekannt, wie ein Sprecher der Kantonspolizei Basel-Landschaft gegen 4.30 Uhr auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Es müsse mit einer Ausbreitung des Feuers auf angrenzende Gebäude gerechnet werden, teilte der Kanton Basel-Landschaft kurz zuvor über den Warndienst Alertswiss mit. Das betroffene Gebiet solle gemieden werden.