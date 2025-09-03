Brand in Freiburger Orientierungsschule ausgebrochen

Keystone-SDA

In einem Klassenzimmer der Orientierungsschule der Glâne in Romont FR ist am Dienstagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle, doch die Schülerinnen und Schüler mussten evakuiert werden.

(Keystone-SDA) Die Kantonspolizei Freiburg wurde kurz vor 13 Uhr über die Rauchentwicklung informiert, wie sie am Mittwoch mitteilte. Das Feuer entstand demnach in einem Mülleimer, der sich in einem naturwissenschaftlichen Zimmer befand. Die Polizei vermutet, dass das Feuer auf Fahrlässigkeit zurückzuführen ist.

Die Einsatzkräfte haben neun Erwachsene und vierundzwanzig Schüler vorsorglich untersucht, wie es in der Mitteilung weiter hiess. Nach dieser Kontrolle waren keine medizinischen Massnahmen nötig. Der Unterricht konnte am Mittwochmorgen wie gewohnt aufgenommen werden. Wie hoch der Schaden ausgefallen ist, konnte die Polizei noch nicht beziffern.