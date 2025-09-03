The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Brand in Freiburger Orientierungsschule ausgebrochen

Keystone-SDA

In einem Klassenzimmer der Orientierungsschule der Glâne in Romont FR ist am Dienstagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle, doch die Schülerinnen und Schüler mussten evakuiert werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Kantonspolizei Freiburg wurde kurz vor 13 Uhr über die Rauchentwicklung informiert, wie sie am Mittwoch mitteilte. Das Feuer entstand demnach in einem Mülleimer, der sich in einem naturwissenschaftlichen Zimmer befand. Die Polizei vermutet, dass das Feuer auf Fahrlässigkeit zurückzuführen ist.

Die Einsatzkräfte haben neun Erwachsene und vierundzwanzig Schüler vorsorglich untersucht, wie es in der Mitteilung weiter hiess. Nach dieser Kontrolle waren keine medizinischen Massnahmen nötig. Der Unterricht konnte am Mittwochmorgen wie gewohnt aufgenommen werden. Wie hoch der Schaden ausgefallen ist, konnte die Polizei noch nicht beziffern.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
24 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
32 Likes
63 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft