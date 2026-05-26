Brand in Gerlafingen SO verursacht über eine Million Schaden

Keystone-SDA

Nach einem Brand eines historischen Gebäudes in Gerlafingen SO im April steht nun ein technischer Defekt als Ursache im Vordergrund. Der Schaden übersteigt eine Million Franken, wie die Solothurner Kantonspolizei am Dienstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Das Feuer war am Abend des 5. April in einem historischen Gebäude an der Wilerstrasse ausgebrochen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstock bereits in Vollbrand. Das Gebäude war unbewohnbar geworden. Verletzt wurde niemand.

Ermittler machten sich danach gleich an die Brandursache und konnten nun einen technischen Defekt im Bereich der Elektroinstallationen ausmachen. Hinweise auf eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung lagen den Ermittlern nicht vor, so die Polizei weiter. Wegen des grossen Zerstörungsgrades habe die Ursache aber nicht abschliessend geklärt werden können.