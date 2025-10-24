Brand in Holzbetrieb in Heimberg BE

Keystone-SDA

In einem Holzbetrieb in Heimberg BE ist am Freitagabend ein Brand ausgebrochen. Ob Personen verletzt wurden, war zum Zeitpunkt der Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bei der Polizei zunächst nicht bekannt.

(Keystone-SDA) Die Meldung zum Brand sei kurz vor 20.35 Uhr eingegangen, sagte ein Sprecher der regionalen Einsatzzentrale der Kantonspolizei Bern. Er bestätigte einen entsprechenden Bericht über den Brand von «Blick».

Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor. Der Einsatz sei noch im Gange, sagte der Sprecher weiter.