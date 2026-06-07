Brand in in Olten SO: Neun Menschen müssen zur Kontrolle ins Spital

Keystone-SDA

Neun Menschen sind nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Olten SO in der Nacht auf Sonntag zur Kontrolle in Spitäler gebracht worden. Ein technischer Defekt an einer Akku-Einheit dürfte das Feuer verursacht haben, teilte die Kantonspolizei Solothurn am Sonntag mi.

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(Keystone-SDA) Das Feuer brach am Sonntag um 00.40 Uhr in einem Keller an der Rosengasse aus. Es führte zu einer starken Rauchentwicklung im ganzen Gebäude, weshalb sämtliche Bewohner evakuiert werden mussten.

Die neun Personen wurden nach einer Erstbetreuung vor Ort mit Ambulanzen in verschiedene Spitäler transportiert, wie die Polizei weiter mitteilte. Ernsthaft verletzt wurde gemäss Erkenntnissen der Polizei vom Sonntag niemand, jedoch ist die Liegenschaft aktuell nicht bewohnbar.

Spezialisten der Kantonspolizei Solothurn stellten fest, dass der Brand auf einen technischen Defekt an der Akku-Einheit eines Elektro-Rollers zurückzuführen sei, der zum Zeitpunkt des Brandes geladen wurde. Für die betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner konnte eine Unterbringung bei Privatpersonen oder in einem Hotel sichergestellt werden.

Die Feuerwehr Olten konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Verlässliche Angaben zur Schadenhöhe seien derzeit noch nicht möglich, hiess es weiter