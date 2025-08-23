The Swiss voice in the world since 1935
Brand in Mehrfamilienhaus in Grenchen SO

Keystone-SDA

In Grenchen im Kanton Solothurn ist es in der Nacht auf Samstag zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses gekommen. Die Bewohnenden der Liegenschaft wurden vorsorglich evakuiert und blieben unverletzt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Am Samstag um 2.15 Uhr wurde ein Brand an der Kirchstrasse gemeldet, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilte. Das Feuer konnte durch die Angehörigen der Feuerwehr Grenchen rasch unter Kontrolle gebracht und schliesslich vollständig gelöscht werden.

Die vom Brand betroffene Wohnung sei vorläufig nicht bewohnbar, hiess es weiter. Alle übrigen Bewohnenden des Mehrfamilienhauses konnten in der Nacht wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Ermittlungen zur Brandursache sind im Gang.

