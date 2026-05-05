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Brand in Schulhaus in Zufikon AG: Schulzimmer nicht mehr nutzbar

Keystone-SDA

In einem Schulzimmer in Zufikon AG ist am Montag ausserhalb der Unterrichtszeiten ein Brand ausgebrochen. Es entstand laut Polizeiangaben ein beträchtlicher Schaden. Der Brandherd befand sich demnach im Bereich einer Ladestation für Notebooks.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Wie die Kantonspolizei Aargau am Dienstag mitteilte, bemerkten Augenzeugen kurz nach 17.30 Uhr, dass in einem der Schulzimmer ein Brand ausgebrochen war. Zu diesem Zeitpunkt war der Unterricht bereits vorbei. Die Feuerwehr habe den Brand gelöscht.

Zum Zeitpunkt des Brandalarms befanden sich laut Polizeiangaben einzig Lehrpersonen im Schulhaus. Eine Person habe sich über Atembeschwerden beklagt und sei von einem Rettungsdienst betreut worden.

Das betroffene Schulzimmer wurde durch den Brand so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass darin vorläufig kein Unterricht mehr möglich ist. Der Schaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen zu den genauen Umständen aufgenommen.

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