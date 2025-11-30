Brand in Wienacht-Tobel AR mit starker Rauchentwicklung

Keystone-SDA

In Wienacht-Tobel AR ist ein Doppeleinfamilienhaus in Brand geraten. Löscharbeiten waren am Sonntagabend im Gange. Verletzte gab es keine, wie es bei der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden auf Anfrage von Keystone-SDA hiess.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Warnapp Alertswiss hatte zuvor von starker Rauchentwicklung in der Gemeinde gewarnt. Anwohnerinnen und Anwohner wurden angehalten, Fenster und Türen zu schliessen sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten.