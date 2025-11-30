The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Brand in Wienacht-Tobel AR mit starker Rauchentwicklung

Keystone-SDA

In Wienacht-Tobel AR ist ein Doppeleinfamilienhaus in Brand geraten. Löscharbeiten waren am Sonntagabend im Gange. Verletzte gab es keine, wie es bei der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden auf Anfrage von Keystone-SDA hiess.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Warnapp Alertswiss hatte zuvor von starker Rauchentwicklung in der Gemeinde gewarnt. Anwohnerinnen und Anwohner wurden angehalten, Fenster und Türen zu schliessen sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft