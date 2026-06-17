Brand in Zürich-Höngg fordert einen Schwerverletzten

Keystone-SDA

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Ein 72-Jähriger ist am Dienstagnachmittag bei einem Brand in Zürich-Höngg schwer verletzt worden. Laut Stadtpolizei erlitt er eine schwere Rauchgasvergiftung.

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(Keystone-SDA) Der Brand im Untergeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses an der Limmattalstrasse wurde gegen 15.45 Uhr gemeldet, wie die Stadtpolizei Zürich am Mittwoch mitteilte. Die Feuerwehr sei beim Absuchen der Liegenschaft unter Atemschutz auf den 72-Jährigen gestossen. Er musste ins Spital gebracht werden.

Den Brand habe die Berufsfeuerwehr mit einem Löschangriff von innen bekämpft. Das Gebäude musste anschliessend entraucht werden, heisst es in der Mitteilung. Wieso es zum Brand kam, ist noch unklar.