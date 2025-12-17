Brand verzögert Betrieb im Bundeshaus

Keystone-SDA

Ein kleiner Brand im Bundeshaus hat am frühen Mittwochmorgen einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Verletzt wurde niemand und das Feuer konnte rasch gelöscht werden.

(Keystone-SDA) Der Feueralarm ging kurz vor 7 Uhr ein, wie ein Sprecher von Schutz und Rettung Bern auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Das Gebäude werde derzeit noch ausgelüftet.

Ursprung war ein technisches Problem, sagte Nationalratspräsident Pierre-André Page (SVP/FR) zu Beginn der Sitzung der Vereinigten Bundesversammlung. Es bestehe keine Gefahr für niemand.