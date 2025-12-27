Brand von Christbaum löst Evakuierung in Niederlenz aus

Keystone-SDA

Ein in Brand geratener Weihnachtsbaum hat am Freitagabend in einem Mehrfamilienhaus in Niederlenz AG eine Evakuierung ausgelöst. Verletzt wurde niemand. Alle Bewohnerinnen und Bewohner konnten zurückkehren, nachdem die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle gebracht hatte.

(Keystone-SDA) Der Sachschaden ist erheblich, wie die Kantonspolizei Aargau am Samstag mitteilte. Die genaue Brandursache werde noch abgeklärt, hiess es im Communiqué. Die Polizei warnte vor erhöhter Brandgefahr durch unbeaufsichtigte Kerzen und Lichter.