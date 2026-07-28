Brand von Holzlager in Koblenz AG löst Feuerwehr-Grosseinsatz aus

Keystone-SDA

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Im aargauischen Koblenz hat sich am Montagabend ein Flurbrand an einem Waldrand ausgebreitet. Das Feuer ergriff laut Angaben der Kantonspolizei einen trockenen Holzstammhaufen und setzte auch Teile des Waldes in Brand. Verletzt wurde niemand, die Ursache ist noch unklar.

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(Keystone-SDA) Eine Drittperson meldete der Notrufzentrale kurz nach 18.30 Uhr Rauch am Wandrand bei Koblenz, wie die Kantonspolizei Aargau am Dienstag mitteilte. Umgehend seien die Feuerwehr Döttingen-Klingnau-Koblenz sowie Patrouillen der Regionalpolizei Zurzibiet und der Kantonspolizei ausgerückt.

Vor Ort hätten die Einsatzkräfte einen Flurbrand mit einer Ausdehnung von rund 50 auf 50 Metern festgestellt. Der Wind habe die Ausdehnung des Feuers unterstützt. Durch Funkenflug ist gemäss Mitteilung ausserdem im Inneren des Waldes ein weiterer Flurbrand auf einer Fläche von rund 25 auf 30 Metern entstanden.

Zur Unterstützung wurde die Feuerwehr Böttstein-Leuggern aufgeboten. Die Feuerwehren brachten schliesslich beide Brandherde unter Kontrolle.