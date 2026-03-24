Brand zerstört Anbau von Einfamilienhaus in Obergösgen SO

Keystone-SDA

Im solothurnischen Obergösgen ist am Dienstagmorgen ein Anbau eines Einfamilienhauses komplett niedergebrannt. Der Rettungsdienst betreute zwei Personen medizinisch, gemäss aktuellen Erkenntnissen sind sie nicht verletzt.

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(Keystone-SDA) Die Meldung über den Brand an der Dänikerstrasse in Obergösgen ging am Dienstagmorgen, kurz vor 04.00 Uhr, bei der Kantonspolizei Solothurn ein, wie sie in einer Mitteilung schreibt.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei der Anbau bereits in Vollbrand gestanden. Im Einsatz waren laut Medienmitteilung die Feuerwehren Obergösgen und Schönenwerd.

Weil das Feuer vom Anbau auf das Einfamilienhaus übergriff, entstanden auch Schäden am Einfamilienhaus. Der Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei untersucht nun die Brandursache.