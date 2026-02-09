Brand zerstört Gewerbe-Gebäude in Bubendorf BL

Keystone-SDA

Ein Brand hat in der Nacht auf Montag in einer Gewerbeliegenschaft in Bubendorf gewütet. Das Gebäude ist zu einem grossen Teil eingestürzt, wie ein Sprecher der Kantonspolizei Basel-Landschaft gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Verletzt wurde niemand.

(Keystone-SDA) Das Feuer brach kurz vor 04.00 Uhr an der Wattwerkstrasse aus. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Als die Feuerwehr eintraf, stand die Liegenschaft mit verschiedenen Gewerbebetrieben bereits in Vollbrand. Das Grossaufgebot der Feuerwehr brachte den Brand nach rund drei Stunden unter Kontrolle, wie es im Polizei-Communiqué heisst.

Waldenburgerbahn und Kantonsstrasse gesperrt

Die Brandursache ist noch unklar und wird von Spezialisten der Polizei abgeklärt. Das Unglück führte zu Verkehrsbehinderungen. Die Sperrung der Kantonsstrasse gleich neben dem betroffenen Gebäude bleibt vorerst bestehen. Der Verkehr wird lokal umgeleitet. Die Strecke der Waldenburgerbahn ist ebenfalls gesperrt. Ersatzbusse stehen im Einsatz, wie die Kantonspolizei weiter schreibt.