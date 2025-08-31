The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Brand zerstört Halle und Scheune in Höri ZH

Keystone-SDA

Bei einem Brand in Höri ZH sind am Sonntagabend eine Halle und eine Scheune zerstört worden. Die Bewohner eines nahegelegenen Wohnhauses blieben unverletzt, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung in der Nacht auf Montag schrieb.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Brand sei kurz nach 21 Uhr auf einem Gewerbeareal ausgebrochen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand gemäss Mitteilung eine Lagerhalle bereits in Vollbrand, und die Flammen griffen auf eine Scheune über. Die drei Bewohnerinnen und Bewohner des nahegelegenen Wohnhauses hätten sich selbständig in Sicherheit gebracht.

Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus hätte verhindert werden können. Der Schaden an der Lagerhalle und der Scheune belaufe sich laut Polizei auf mehrere Hunderttausend Franken.

Zur Klärung der Brandursache haben Spezialisten der Kantonspolizei Zürich Ermittlungen aufgenommen. Die Löscharbeiten wurden mit einer Drohne von Schutz & Rettung Zürich unterstützt, ebenso die Ermittlungen mit Drohnenspezialisten der Kantonspolizei. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Brand machen oder Bildmaterial aus der frühen Phase des Feuers liefern können.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
8 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
24 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
31 Likes
59 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft