Brand zerstört Halle und Scheune in Höri ZH

Keystone-SDA

Bei einem Brand in Höri ZH sind am Sonntagabend eine Halle und eine Scheune zerstört worden. Die Bewohner eines nahegelegenen Wohnhauses blieben unverletzt, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung in der Nacht auf Montag schrieb.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Brand sei kurz nach 21 Uhr auf einem Gewerbeareal ausgebrochen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand gemäss Mitteilung eine Lagerhalle bereits in Vollbrand, und die Flammen griffen auf eine Scheune über. Die drei Bewohnerinnen und Bewohner des nahegelegenen Wohnhauses hätten sich selbständig in Sicherheit gebracht.

Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus hätte verhindert werden können. Der Schaden an der Lagerhalle und der Scheune belaufe sich laut Polizei auf mehrere Hunderttausend Franken.

Zur Klärung der Brandursache haben Spezialisten der Kantonspolizei Zürich Ermittlungen aufgenommen. Die Löscharbeiten wurden mit einer Drohne von Schutz & Rettung Zürich unterstützt, ebenso die Ermittlungen mit Drohnenspezialisten der Kantonspolizei. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Brand machen oder Bildmaterial aus der frühen Phase des Feuers liefern können.