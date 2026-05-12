Brand zerstört leerstehendes Haus in Reinach AG

Keystone-SDA

Ein Brand hat in Reinach AG ein leerstehendes Einfamilienhaus zerstört. Laut Kantonspolizei ist das Feuer an der Viehmarktstrasse mitten in der Nacht auf Dienstag ausgebrochen. Es gab keine Verletzte.

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(Keystone-SDA) Anwohner hätten den Brand gegen 01.30 Uhr bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Als diese mit einem Grossaufgebot angerückt sei, habe das Haus bereits lichterloh gebrannt.

Das ältere Einfamilienhaus sei seit einiger Zeit leer gestanden und mit einem Bauzaun abgeriegelt gewesen. Weshalb im Haus ein Brand ausbrach, ist derzeit unklar. Die Kantonspolizei hat Ermittlungen aufgenommen.