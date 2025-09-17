The Swiss voice in the world since 1935
Brasilien: Hautkrebsdiagnose bei Ex-Präsident Bolsonaro

Keystone-SDA

Bei dem ehemaligen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro ist Hautkrebs festgestellt worden. Zwei Hautstellen, die bei einer Operation am Sonntag entfernt wurden, wiesen Hautkrebs auf und müssten nun regelmässig ärztlich überwacht werden, teilte der behandelnde Arzt Claudio Birolini mit. "Es ist weder die mildeste noch die aggressivste Form, aber dennoch eine Form von Hautkrebs", sagte er.

1 Minute

(Keystone-SDA) Bolsonaro war am Dienstag erneut wegen Übelkeit, Schwindel und niedrigem Blutdruck ins Krankenhaus gebracht worden und verbrachte eine Nacht dort. Bei der Untersuchung zeigten sich noch Spuren einer kürzlich überstandenen Lungenentzündung. Am Mittwoch konnte der 70-Jährige die Klinik wieder verlassen.

Bolsonaro musste zuletzt mehrfach wegen Spätfolgen eines Messerattentats während des Wahlkampfs 2018 medizinisch versorgt werden. Der Ex-Präsident steht derzeit unter Hausarrest. In der vergangenen Woche wurde er zu mehr als 27 Jahren Haft verurteilt – wegen seiner Rolle bei einem Putschversuch nach seiner Wahlniederlage gegen seinen linken Nachfolger Luiz Inácio Lula da Silva.

