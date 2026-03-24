Brasiliens Ex-Präsident Bolsonaro erhält vorerst Hausarrest

Keystone-SDA

Brasiliens inhaftierter Ex-Präsident Jair Bolsonaro wird wegen seines schlechten Gesundheitszustands für 90 Tage in den Hausarrest verlegt. Die Generalstaatsanwaltschaft hatte sich zuvor in einer Einschätzung für eine Lockerung der Haftbedingungen ausgesprochen, der der zuständige Richter Alexandre de Moraes nun folgte, wie mehrere brasilianische Medien berichteten.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Massnahme gilt zunächst befristet und soll Bolsonaro die Erholung von einer Bronchopneumonie – eine Form der Lungenentzündung – ermöglichen. Die Entscheidung markiert zugleich eine Wende in dem Fall, da entsprechende Anträge der Verteidigung zuvor wiederholt abgelehnt worden waren.

Bolsonaro wegen Lungenentzündung im Krankenhaus

Der frühere Präsident befindet sich seit Mitte März wegen der Lungenentzündung in einem Krankenhaus in der Hauptstadt Brasília und wird dort auf der Intensivstation behandelt. Nach Angaben der Ärzte zeigte er zuletzt eine «günstige Entwicklung», eine Verlegung von der Intensivstation wird innerhalb der nächsten 24 Stunden erwartet. Eine Entlassung werde in Aussicht gestellt, sofern sich sein Zustand stabil weiter verbessere, hiess es.

Die Frist für den Hausarrest beginnt mit der Entlassung aus dem Krankenhaus. Nach Ablauf der 90 Tage will der Richter prüfen, ob die Bedingungen weiter bestehen. Bolsonaro verbüsst eine Haftstrafe von mehr als 27 Jahren wegen eines versuchten Staatsstreichs und war zuletzt im Gefängniskomplex Papuda in Brasília inhaftiert.

Der frühere Staatschef hat seit Jahren wiederholt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Diese stehen auch im Zusammenhang mit einer Messerattacke im Jahr 2018 während des Wahlkampfs, bei der er schwer verletzt wurde.