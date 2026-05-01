Brasiliens Ex-Präsident Bolsonaro wieder im Krankenhaus

Keystone-SDA

Der wegen eines versuchten Staatsstreichs zu mehr als 27 Jahren Haft verurteilte brasilianische Ex-Präsident Jair Bolsonaro ist erneut im Krankenhaus. Er werde sich in einer Klinik der Hauptstadt Brasília einer Operation an der Schulter unterziehen, berichtete das Nachrichtenportal G1. Derzeit verbüsst der frühere Staatschef seine Haftstrafe aus gesundheitlichen Gründen im Hausarrest. Der Oberste Gerichtshof genehmigte seine Verlegung ins Krankenhaus.

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(Keystone-SDA) Bolsonaro leidet seit Jahren an gesundheitlichen Probleme, viele gehen auf eine gegen ihn verübte Messerattacke im Wahlkampf 2018 zurück. Die aktuelle Operation hängt allerdings mit einem Sturz zusammen, bei dem sich der 71-Jährige im Januar die Schulter verletzt hatte. Erst im März war Bolsonaro wegen einer Lungenentzündung im Krankenhaus behandelt worden und lag zeitweise auf der Intensivstation.

Weil er nach seiner Abwahl gemeinsam mit Mitverschwörern einen Staatsstreich gegen die Regierung seines Nachfolgers Luiz Inácio Lula da Silva geplant hatte, ist Bolsonaro seit November vergangenen Jahres in Haft. Seine über 27-jährige Freiheitsstrafe könnte nun allerdings verkürzt werden. Am Donnerstag hob der Kongress ein Veto von Präsident Lula gegen ein Gesetz auf, das die Neuberechnung des Strafmasses ermöglichen soll.