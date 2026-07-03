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Brennender Dachstock führt in Azmoos SG zu hohem Sachschaden

Keystone-SDA

Bei einem Dachstockbrand in Azmoos ist am Donnerstag Sachschaden von mehreren hunderttausend Franken entstanden. Für die Löscharbeiten mussten Teile des Gebäudes abgebrochen werden. Verletzt wurde gemäss der Polizei niemand.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand der Dachstock des Hauses in Vollbrand. Zu diesem Zeitpunkt hatten sämtliche Personen das Gebäude bereits verlassen, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag in einer Mitteilung schrieb.

Mehrere regionale Feuerwehren bekämpften den Brand über mehrere Stunden, heisst es im Communiqué weiter. Weil die Flammen wiederholt aufloderten, mussten Teile der Liegenschaft abgebrochen werden. Die Brandursache ist noch nicht bekannt und wird durch das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St. Gallen abgeklärt.

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