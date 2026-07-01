Brienzer Schwellenkorporation stellt Pläne für Milibach vor

Keystone-SDA

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Die Schwellenkorporation Brienz hat am Mittwoch den Vorprojektentwurf für die geplante Milibach-Verlegung präsentiert. Ein neuer, vergrösserter Geschiebesammler mit 50'000 Kubikmetern Kapazität bildet ein zentrales Element der Pläne.

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(Keystone-SDA) Das neue Bauwerk entsteht talabwärts versetzt oberhalb des Dorfes und ersetzt die bisherige Anlage. Mit einer Breite von rund 120 und einer Höhe von 20 Metern verdreifacht sich das Rückhaltevolumen, wie die Schwellenkorporation in einer Mitteilung schrieb.

Vorgesehen sind zudem weitere Anpassungen an der Infrastruktur. Die Kantonsstrasse soll für einen besseren Hochwasserschutz leicht angehoben werden. Im Bereich Gwandstrasse soll der Milibach künftig in einem vertieften Bett unter einer neuen Brücke hindurchgeführt werden.

Bei der Zentralbahn entstehen zwei neue Brücken für die Bahn und die Bahnhofszufahrt. Darunter verlaufen künftig die Erschliessungsstrassen. Das alte Bachbett im Sagigässli wird grösstenteils zurückgebaut und durch eine neue Fussgängerunterführung ergänzt.

Neuer Badeplatz

Die Mündung des neuen Bachlaufes in den See soll landschaftlich neugestaltet und durch ökologische Massnahmen aufgewertet werden. Ein Teil des heutigen Badeplatzes «Kühtreiche» soll dem verbreiterten Bachlauf weichen. Ein neuer Badeplatz ist in Planung.

Die Bevölkerung kann sich ab Mitte August im Rahmen der Mitwirkung zu den Projektplänen äussern. Das definitive Bauprojekt soll ab 2027 erarbeitet werden.

Das Grossprojekt ist die Antwort auf die verheerenden Unwetter vom August 2024. Damals verwüstete eine Gerölllawine das Gebiet am Milibach. Die gewählte Variante «Brienz West» soll den Siedlungsraum künftig besser vor solchen Extremereignissen schützen.

Am Mittwoch hatte sich bereits die Bau- und Verkehrskommission des Grossen Rates zum Hochwasserschutzprojekt am Milibach geäussert und einem unüblichen Vorgehen zugestimmt: Der Grosse Rat soll einen Millionenkredit sprechen, noch bevor der definitive Wasserbauplan und der Kostenvoranschlag vorliegen.