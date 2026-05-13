Brigitte Hilty Haller verlässt Co-Präsidium der Berner Grünen

Keystone-SDA

Brigitte Hilty Haller tritt im Oktober nicht mehr zur Wiederwahl als Co-Präsidentin der Grünen Kanton Bern an. Co-Präsident Cyprien Louis will im Amt bleiben und erneut kandidieren.

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(Keystone-SDA) Louis wird sich am 28. Oktober an der Delegiertenversammlung zur Wiederwahl stellen. Das geht aus einer Mitteilung der Partei vom Mittwoch hervor. Der Vorstand bereite nun den Prozess für die Suche nach einer Nachfolge vor.

Hilty Haller und Louis bildeten während vier Jahren das Führungsduo der Kantonalpartei. Diese Zeit sei «intensiv, eine Bereicherung und ein grosses Privileg» gewesen, wird Hilty Haller in der Mitteilung zitiert. Nun sei es aber an der Zeit, dass sie ihren Fokus wieder verstärkt auf ihre Arbeit als Schulleiterin, ihre Tätigkeit als Grossrätin und ihr Privatleben lege.