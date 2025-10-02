Britischer Premier: Zusätzlicher Polizeischutz für Synagogen

Keystone-SDA

Nach dem Angriff vor einer Synagoge in Manchester mit zwei Todesopfern hat der britische Premier Keir Starmer zusätzlichen Polizeischutz für Synagogen im ganzen Land zugesagt.

(Keystone-SDA) «Wir werden alles tun, um unsere jüdische Gemeinschaft zu schützen», sagte Starmer am Flughafen in Kopenhagen.

Der Labour-Politiker brach seine Teilnahme am Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPC) in der dänischen Hauptstadt vorzeitig ab, um eine Sitzung des nationalen Krisenstabs in London zu leiten. Der Angriff ereignete sich an Jom Kippur, dem höchsten Feiertag im jüdischen Kalender.

Bombenentschärfungsteam vor Ort

Bei dem Angriff am Morgen wurde nach Angaben der Polizei ein Auto in eine Menschengruppe vor der Synagoge gelenkt, zudem wurde eine Person durch Messerstiche verletzt. Der mutmassliche Angreifer wurde von der Polizei durch Schüsse gestoppt. Er sei vermutlich tot, eine Bestätigung dafür stehe aber aus Sicherheitsgründen noch aus, hiess es in einer Mitteilung. Ein Bombenentschärfungsteam sei vor Ort.

Berichten zufolge löste die Polizei die sogenannte Operation Plato – eine Reaktion auf einen Terrorangriff – aus. Zum Hintergrund der Tat gab es zunächst aber keine konkreten Erkenntnisse. Auf Bildern im Fernsehen waren am Ort des Geschehens zahlreiche Einsatzfahrzeuge der Rettungskräfte und Polizei zu sehen.