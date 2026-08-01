Brunch, Bratwurst und Appelle prägen den Berner 1. August

Keystone-SDA

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Anlässlich des Nationalfeiertages ist am Samstag im ganzen Kanton Bern ausgelassen gebruncht und angestossen worden. Die anhaltende Trockenheit machte den geplanten Feuerwerken, nicht aber der Feststimmung einen Strich durch die Rechnung.

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(Keystone-SDA) Da Feuerwerke im ganzen Kanton verboten waren, setzten Organisatorinnen und Organisatoren vielerorts auf kreative Lösungen. In Interlaken und Grindelwald etwa wurden kurzerhand Drohnenshows als Alternative zum traditionellen Feuerwerk aufgegleist.

Auf dem Bundesplatz wiederum ging das Geburtstagsfest wie gewohnt über die Bühne, denn in der Berner Altstadt gilt ohnehin ein ganzjähriges Feuerwerksverbot. Allerdings wurde der traditionelle Gemeinschaftsgrill aufgrund der Brandgefahr mit Gas statt mit Kohle betrieben und fiel um einiges kleiner aus als in den Vorjahren. Daneben liess es sich basteln, anstossen und dem Musikprogramm – darunter die Rapperin Soukey – lauschen.

Am Rande des Bundesplatzes stand zudem ein Piano bereit, das rege genutzt wurde. Wem dieser Klang zu experimentell oder die Sonne trotz des angenehmen Windes zu drückend war, der oder die konnte auf das Jodelkonzert im Münster ausweichen. Beliebt waren auch die Führungen durch das Bundeshaus, bereits am Vormittag bildete sich eine lange Schlange um das Gebäude.

Stadtratspräsidentin plädiert für Solidarität

Das Fest eröffnet hatte die höchste Bernerin, Jelena Filipovic. In ihrer Ansprache plädierte sie für das Konzept einer «Caring City», in der niemand zurückgelassen wird – «weder an der Grenze noch im Quartier». Fürsorge sei keine private Angelegenheit, sondern eine gemeinsame Aufgabe und eine Grundinfrastruktur, sagte die Stadtratspräsidentin vom Grünen Bündnis.

Sie verwies dabei auf ihre eigene Biografie: Filipovic wurde in einer südserbischen Kleinstadt geboren und kam einen Tag vor ihrer Einschulung ohne Deutschkenntnisse in die Schweiz. Ihr Werdegang zeige, was möglich werde, «wenn eine Gesellschaft Türen offen hält, statt sie zu bewachen».

Filipovic erinnerte zudem an die humanitäre Tradition der Schweiz. Angesichts aktueller Flüchtlingskrisen und der Klimaerhitzung müsse diese Tradition immer wieder neu eingefordert werden. Es gelte, Verantwortung füreinander zu übernehmen. Klimagerechtigkeit bedeute auch, jene Menschen zu unterstützen, die am meisten unter der Hitze litten, sagte die höchste Bernerin.

Feste von Biembach bis Biel

Hoher Besuch hatte auch Biembach im Emmental, ein Ortsteil der Gemeinde Hasle bei Burgdorf. Bundesrat Beat Jans stiess zum örtlichen Bauernbrunch. Dort rief der Basler dazu auf, Sorge zum Miteinander, zur politischen Kultur und zur Demokratie zu tragen. Denn die Schweizer Vielfalt verpflichte, «Rücksicht zu nehmen, Kompromisse einzugehen und unterschiedliche Meinungen als Chance zu sehen», sagte der SP-Justizminister laut Redetext.

Bei gleich zwei SVP-Magistraten stand am Abend zudem ein Heimspiel auf der Agenda. Bundesrat Albert Rösti war nach Uetendorf geladen, der Berner Regierungspräsident Pierre Alain Schnegg in seine Wohngemeinde Champoz und nach Valbrise, wo er aufgewachsen ist.

Die offizielle Feier der Stadt Biel wurde wie inzwischen üblich auf dem Areal des Lakelive-Festivals beim Strandbad Nidau ausgetragen. Auf der Bühne stand ein Blechbläser-Quintett des Theaters Orchesters Biel Solothurn, die Rede hielt Stadtpräsidentin Glenda Gonzalez Bassi.

Über dem Thunersee knallt es trotzdem

Die Stadt Thun lud wieder Menschen aus der Bevölkerung ein, anlässlich des Nationalfeiertages eine persönliche Rede vorzutragen. Auf dem Programm der Feier auf der Lindenmatte stand zudem eine Einführung von Kabarettistin Jovana Nikic und ein Dankwort der neuen Stadtpräsidentin Eveline Salzmann.

Das 1.-August-Feuer wurde wegen der Trockenheit abgesagt. Dafür standen die Zeichen für die beiden professionellen Feuerwerke über dem Thunersee gut: Das zuständige Regierungsstatthalteramt hatte entsprechende Ausnahmebewilligungen erteilt, zumal der Abstand zum Ufer gross genug sei.