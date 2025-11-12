The Swiss voice in the world since 1935
Bruno Marmier wird Grossratspräsident für das Jahr 2026

Keystone-SDA

Der grüne Freiburger Grossrat Bruno Marmier wird 2026 Vorsitzender des Grossen Rates. Er wurde am Mittwoch als Nachfolger von SP-Grossratspräsidentin Françoise Savoy in das Amt gewählt. Marmier ist Gemeindepräsident von Villars-sur-Glâne.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Grossrätinnen und Grossräte wählten Marmier am Mittwoch mit 80 von 98 Stimmen. Der Grüne ist seit 2016 Mitglied des Freiburger Kantonsparlaments, wie aus einer Mitteilung der Staatskanzlei vom Mittwoch hervorgeht.

Zum Vizepräsidenten wählte der Grosse Rat den Historiker Bernhard Altermatt (Mitte). Das zweite Vizepräsidium ging an den Freisinnigen Pascal Lauber.

Vorsitzender des Staatsrats ist 2026 Philippe Demierre (SVP). Er erhielt 56 von 93 Stimmen. Demierre ist seit 2021 Staatsrat. Er steht der Direktion für Gesundheit und Soziales vor.

Der Freiburger Grosse Rat besteht aus 110 Mitgliedern.

