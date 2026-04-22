BScene-Festival feiert 30-jähriges Bestehen in Basel und Liestal

Keystone-SDA

Das Basler Musikfestival BScene kehrt nach einer finanziell bedingten Pause zurück und feiert sein 30-jähriges Bestehen. Von Mittwoch bis Samstag finden insgesamt 49 Konzerte in 11 Clubs in Basel und neu auch im Baselbiet statt.

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(Keystone-SDA) Guggenheim und Hilmig in Liestal sind zwei neue Konzertlokale für das Festival. In Basel in der Kuppel sind unter anderem die Lovebugs zu hören. Die Basler Britpop-Band stand bereits bei der ersten BScene-Ausgabe 1997 auf der Bühne.

Nebst Bands aus der Region und allgemein aus der Schweiz spielen auch Gäste aus Frankreich, Deutschland und Österreich. Mit im Programm sind etwa der Berner Rapper Jule X, die beiden Multi-Instrumentalistinnen von Ikan Hyu aus Zürich und die französische Rapperin und Sängerin Asfar Shamsi.

Unter anderem aufgrund der unsicheren Finanzierungssicherheit sagte das Organisationsteam das BScene 2025 ab. Letztes Jahr bewilligte die Basler Regierung 120’000 Franken für die Ausgabe 2026 – einen deutlich höheren Betrag als in den Vorjahren. Seit 2015 fliesst Geld aus dem Swisslos-Fonds an das Festival. Die Christoph Merian Stiftung steuerte dieses Jahr 30’000 Franken bei.

Das BScene startet am Mittwochabend, 21. April und dauert bis und mit Samstag, 25. April.