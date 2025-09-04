The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

BTS: «Dynamite» knackt zwei Milliarden Aufrufe auf YouTube

Keystone-SDA

Das Musikvideo zur Single "Dynamite" von der südkoreanischen Erfolgsband BTS hat laut den Abrufzahlen der Streamingplattform YouTube dort mehr als zwei Milliarden Aufrufe erreicht. Einem lokalen Medienbericht zufolge ist das Video, das im August 2020 veröffentlicht wurde, damit das am meisten angesehene der Boyband. Den YouTube-Rekord in ihrem Heimatland Südkorea hält jedoch ein anderer Sänger: Das 2012 veröffentlichte Musikvideo "Gangnam Style" von Rapper Psy verzeichnet derzeit fast 5,7 Milliarden Aufrufe.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) BTS gehört zu den erfolgreichsten Gruppen in der südkoreanischen Popmusik, die auch unter dem Sammelbegriff K-Pop bekannt ist. Ihre Debütsingle «No More Dream» veröffentliche BTS im Juni 2013. Das bisher letztes Album der Gruppe («Proof») stammt aus dem Jahr 2022. Im selben Jahr legte die Band aufgrund des in Südkorea verpflichtenden Wehrdienstes ihrer Mitglieder eine Pause ein. Im Juli schliesslich gab die Musikgruppe während eines Livestreams bekannt, für Anfang 2026 ein neues Album inklusive Welttournee zu planen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
66 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
24 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft