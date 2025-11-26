Budgetdebatte im Nidwaldner Landrat ist eröffnet

Keystone-SDA

Der Nidwaldner Landrat hat an seiner Sitzung vom Mittwoch die Diskussion über das Budget 2026 eröffnet. Die Finanzkommission plant einen Antrag zur Verringerung der Lohnrunde der Staatsangestellten.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Regierungsrat will 1,4 Prozent der Lohnsumme für Lohnanpassungen zur Verfügung stellen. Die Finanzkommission beantragt, diesen Anteil auf 0,8 Prozent zu beschränken. Dies berücksichtige die bereits beschlossenen, zusätzlichen Leistungen für das Personal per 2026, etwa die Erhöhung des Ferienanspruchs von vier auf fünf Wochen.

Finanzdirektorin Michèle Blöchliger (SVP) sagte im Rat, die Lohnrunde diene dazu, das Lohnniveau der Verwaltung an jenes der umliegenden Kantonen anzupassen. Werde die Lohnrunde gekürzt, drohe sich diese Differenz zu vergrössern.

Schon im vergangenen Jahr verringerte der Landrat die von der Regierung beantragte Lohnerhöhung.

Das Nidwaldner Budget sieht für 2026 bei einem Gesamtaufwand von 485 Millionen Franken einen Gewinn von 2,6 Millionen Franken vor.