Bund, Kanton und Kriens LU finanzieren Überdachung der A2 gemeinsam

Keystone-SDA

In Kriens LU soll die A2 teilweise überdacht werden, um getrennte Quartiere zu verbinden. Die Stadt Kriens, der Kanton Luzern und der Bund haben sich auf die Finanzierung des 186-Millionen-Franken-Projekts geeinigt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Demnach übernimmt das Bundesamt für Strassen (Astra) 60 Prozent der Gesamtkosten, der Kanton 26 Prozent und Kriens 14 Prozent. Die Mittel müssen von den Parlamenten und den Stimmberechtigten des Kantons Luzern respektive Kriens genehmigt werden.

Das Projekt sieht vor, das Gebiet zwischen dem künftigen Tunnelportal des Bypasses beim Grosshof und dem Tunnel Schlund teilweise zu überdecken. Heute getrennte Quartiere könnten so verbunden und Freiräume geschaffen werden.

Vorgesehen ist, den Autobahntunnel Schlund um 150 Meter zu verlängern und nördlich davon, im Gebiet Arsenal-Südpol, auf einer Länge von bis zu 300 Metern die A2 zu überdecken. Die beiden Überdeckungen sind vom Bypass-Projekt unabhängig.

