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Bund erteilt Plangenehmigung für Ausbau des Bahnhofs Lenzburg AG

Keystone-SDA

Der lange geplante Ausbau des Bahnhofs Lenzburg AG ist einen Schritt weiter. Das Bundesamt für Verkehr hat den SBB die Plangenehmigung für den Ausbau des Bahnhofs erteilt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Nachdem seit dem Jahr 2023 die Vorarbeiten laufen, können nun die Hauptarbeiten bei den Publikumsanlagen in Angriff genommen werden, wie das Bundesamt für Verkehr (BAV) am Donnerstag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte.

Das Projekt rund um den Bahnhof Lenzburg enthält umfangreiche Erneuerungs- und Ausbauarbeiten der Publikumsanlagen. Die Investitionen betragen rund 340 Millionen Franken. Die SBB erhöhen die Kapazitäten und passen den Bahnhof den Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes an.

Gleichzeitig werden die betrieblichen Voraussetzungen verbessert, um die Kapazität für den Güterverkehr zu erhöhen und die Anbindung der Grossverteiler in Suhr und Hunzenschwil zu stärken.

Gegen das Projekt waren nach Angaben des BAV 24 Einsprachen eingegangen. Das BAV habe die Plangenehmigungsverfügung im vergangenen Monat verschickt, hiess es weiter. Die bisher am Verfahren beteiligten Parteien hätten die Möglichkeit, bis Ende August beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde zu erheben.

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