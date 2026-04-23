Bund saniert bröckelnde Brücken auf der A6 bei Kandersteg

Keystone-SDA

Auf der A6 zwischen Spiez und Kandersteg kommt es ab Mai zu Behinderungen. Wegen der Sanierung zweier Brücken wird der Verkehr bis Ende Oktober einspurig mit einer Ampel geführt.

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(Keystone-SDA) An Tagen mit hohem Verkehrsaufkommen wie an Feiertagen oder an Wochenenden werden zudem Verkehrsdienste eingesetzt, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) am Donnerstag mitteilte. Ziel sei es, den Verkehr vom und zum Autoverlad auf der Nationalstrasse zu halten und Ausweichverkehr durch das Dorf Kandersteg zu verhindern.

Betroffen von den Arbeiten sind die Brücken «Untere Kander» und «Büel» auf dem Abschnitt zwischen dem Anschluss Kandersteg und dem Autoverlad. Für die Einrichtung der Baustelle wird die Strecke in der Nacht vom 3. auf den 4. Mai gesperrt. Eine Umleitung wird signalisiert.

Diese zwei Massnahmen sind die ersten von insgesamt zehn vorgesehenen Brückensanierungen auf der ehemaligen Kantonsstrasse bis ungefähr 2031. Die Strecke zwischen Spiez und Kandersteg ging im Jahr 2020 an den Bund über. Seither unterzieht sie das Astra einer Analyse, um den Sanierungsbedarf festzulegen.