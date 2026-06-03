Bundesgericht sieht ökologische Defizite beim Luzerner Reussprojekt

Keystone-SDA

Mit dem Hochwasserschutzprojekt Reuss könnte im Kanton Luzern eine grosse Auenlandschaft geschaffen werden. Das Bundesgericht verlangt deswegen vom Regierungsrat, die Verlegung der Trinkwasserfassung der Gemeinde Root zu prüfen.

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(Keystone-SDA) Das Gericht in Lausanne hat eine Beschwerde der Umweltverbände Aqua Viva und WWF teilweise gutgeheissen. Der Kanton Luzern habe zentrale Vorgaben des Gewässerschutzrechts in dem Projekt unzureichend berücksichtigt, teilten die Umweltverbände mit.

Auch die Luzerner Staatskanzlei reagierte auf das Urteil. Das Bundesgericht habe zu einem wesentlichen Teil bestätigt, dass der Kanton Luzern bei dem Projekt auf dem richtigen Weg sei, erklärte sie.

Im Urteil, das der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vorliegt, beauftragt das Bundesgericht den Regierungsrat, eine Verlegung der Trinkwasserfassung Studenschachen der Gemeinde Root zu prüfen. Die zweite Kritik des Bundesgerichts betrifft die Überwachung des Geschiebes im Fluss.

Reuss erhält mehr Platz

Der Kanton Luzern will den Hochwasserschutz an der Reuss von der Einmündung der Kleinen Emme bis zur Kantonsgrenze verbessern. Gleichzeitig soll das Gewässer auf der über 13 Kilometer langen Strecke renaturiert werden. Vorgesehen ist, ihm mehr Platz zu geben. Wo das nicht möglich ist, sollen Dämme erhöht oder neu gebaut werden.

Der Regierungsrat bewilligte das Projekt 2022. Insgesamt gingen sechs Beschwerden ein, welche vom Kantonsgericht abgewiesen wurden. Drei von ihnen wurden an das Bundesgericht weitergezogen. Eine sei abgewiesen worden, teilte die Staatskanzlei mit. Zwei seien teilweise gutgeheissen worden.

In der vom Bundesgericht teilweise gutgeheissenen Beschwerde von Aqua Viva und WWF geht es in einem ersten Punkt um die Aufweitung der Reuss im Gebiet Studenschachen. Vorgesehen ist, dem Fluss dort auf einem 500 und einem 700 Meter langen Abschnitt mehr Platz zu geben.

Umstrittene enge Stelle

Die beiden aufgeweiteten Abschnitte würden indes von einem 400 Meter langen engeren Abschnitt getrennt bleiben. Der Regierungsrat begründet die Beibehaltung der Engstelle mit der Trinkwasserfassung der Gemeinde Root, die sonst verlegt werden müsste.

Die Umweltverbände argumentierten, dass die geplanten Aufweitungen zu klein seien. Würde der Fluss ohne Unterbruch breiter gemacht, könnte eine 28 Hektar grosse, sich natürlich entwickelnde Aue geschaffen werden.

Das Bundesgericht teilte die Auffassung von Aqua Viva und WWF, dass mit dieser Lösung ein seltener und «ökologisch äusserst wertvoller» Lebensraum geschaffen werden könnte, für den ein «überragendes öffentliches Interesse» bestehe. Strittig sei aber, ob die Grundwasserfassung überhaupt verlegt werden könne.

Gemäss Bundesgericht hat der Kanton dies bislang zu wenig geprüft. Dabei geht es um eine Verlegung der Grundwasserfassung in den Perler Schachen oder in die Perler Allmend. Eine weitere Möglichkeit sieht das Bundesgericht darin, dass sich Root an die Wasserversorgung von Nachbargemeinden anschliesst.

Wichtiges Geschiebe

Im zweiten Punkt, in dem der Regierungsrat eine Korrektur anbringen muss, geht es um das Geschiebe. Steine, Kies und Sand schaffen sich verändernde Lebensräume. Der Kanton plant aber dennoch, auch Geschiebe zu entnehmen, weil sonst der Hochwasserschutz gefährdet würde. Die Umweltverbände argumentierten, die Kiesentnahmen seien nicht nötig, wenn Begleitmassnahmen realisiert würden.

Das Bundesgericht stuft beide Einschätzungen als juristisch korrekt ein. Allerdings teilt es die Bedenken der Umweltverbände, dass Prognosen zum Geschiebe unsicher seien und dass zu viel Material aus dem Fluss genommen werden könnte. Es brauche deswegen ein Monitoring.

Das Geschiebe in der Reuss wird bereits im Kanton Aargau überwacht. Diese Messungen genügen laut Bundesgericht grundsätzlich, um die Kiesentnahmen im Kanton Luzern zu bewerten. Falls das Monitoring nicht genüge, sollen weitere Massnahmen auf Kosten des Kantons Luzern ergriffen werden. Das Bundesgericht verlangt deswegen, dass die Projektbewilligung entsprechend angepasst wird. (1C_64/2024)