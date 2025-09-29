The Swiss voice in the world since 1935
Bundesgericht wird über Zürcher Maag-Hallen-Pläne entscheiden

Keystone-SDA

Der Streit um die Maag-Hallen-Pläne beim Escher-Wyss in Zürich geht in die nächste Runde: Swiss Prime Site hat gegen das Urteil des Zürcher Verwaltungsgerichts Beschwerde beim Bundesgericht eingereicht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Swiss Prime Site bestätigte am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA den Weiterzug ans Bundesgericht. Als erstes hatte die «Neue Zürcher Zeitung» darüber berichtet.

Im Juli war das Verwaltungsgericht dem Baurekursgericht gefolgt. Mit seinem Urteil liess es die Swiss Prime Site AG abblitzen, die dort ein Hochhaus mit Wohnungen bauen will. Es würden ausreichend konkrete Anhaltspunkte auf eine Schutzwürdigkeit der Maag-Hallen vorliegen.

Die Stadt Zürich hatte der Swiss Prime Site Immobilien AG eine Baubewilligung erteilt, die den Abbruch der beiden Eventhallen Lichthalle Maag und Maag Theater sowie des 1971 erstellten Büroturms genehmigt. Geplant ist ein Hochhaus mit Wohnungen. Die Hamasil-Stiftung rekurrierte mit dem Heimatschutz gegen die Baubewilligung.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
