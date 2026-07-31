Bundespräsident Parmelin feiert mit der Bevölkerung in Renens VD

Keystone-SDA

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Bundespräsident Guy Parmelin ist anlässlich des Nationalfeiertages schon am Freitagabend in Renens mit der Bevölkerung zusammengekommen. Nach einem Rundgang in der Gemeinde seines Heimatkantons Waadt würdigte er Fleiss und Solidarität in der Schweizer Bevölkerung.

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(Keystone-SDA) Den 1. August in Renens zu feiern, bedeute nicht, eine Postkarten-Schweiz zu feiern, betonte Parmelin in seiner Ansprache. Er war in Begleitung seiner Frau Caroline. Es bedeute, die Schweiz im Herzen eines lebendigen, volksnahen, multikulturellen und urbanen Landes zu feiern.

Renens sei eine Stadt mit einer reichen industriellen Vergangenheit. «Sie erinnert uns daran, dass die Schweiz in erster Linie durch Arbeit, durch den Einsatz und die Solidarität von Frauen und Männern aufgebaut wurde, die mit ihrem Know-how und ihrer Beharrlichkeit dazu beigetragen haben, den Wohlstand unseres Landes zu sichern», sagte der Bundespräsident.

Ein solides Fundament, Vielfalt auf der Grundlage gemeinsamer Regeln und der Achtung der Institutionen, verantwortungsvolle Freiheit und direkte Demokratie prägten die Schweiz, betonte Parmelin. «Seien wir stolz auf diese Schweiz: frei, vielfältig, fleissig, solidarisch gegenüber den Bedürftigen und anspruchsvoll, was die Pflichten jedes Einzelnen angeht», sagte er.

Parmelins Rede wurde mit lebhaftem Beifall bedacht und durch die anschliessende Nationalhymne untermalt.