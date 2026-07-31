The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Bundespräsident Parmelin feiert mit der Bevölkerung in Renens VD

Keystone-SDA

Bundespräsident Guy Parmelin ist anlässlich des Nationalfeiertages schon am Freitagabend in Renens mit der Bevölkerung zusammengekommen. Nach einem Rundgang in der Gemeinde seines Heimatkantons Waadt würdigte er Fleiss und Solidarität in der Schweizer Bevölkerung.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Den 1. August in Renens zu feiern, bedeute nicht, eine Postkarten-Schweiz zu feiern, betonte Parmelin in seiner Ansprache. Er war in Begleitung seiner Frau Caroline. Es bedeute, die Schweiz im Herzen eines lebendigen, volksnahen, multikulturellen und urbanen Landes zu feiern.

Renens sei eine Stadt mit einer reichen industriellen Vergangenheit. «Sie erinnert uns daran, dass die Schweiz in erster Linie durch Arbeit, durch den Einsatz und die Solidarität von Frauen und Männern aufgebaut wurde, die mit ihrem Know-how und ihrer Beharrlichkeit dazu beigetragen haben, den Wohlstand unseres Landes zu sichern», sagte der Bundespräsident.

Ein solides Fundament, Vielfalt auf der Grundlage gemeinsamer Regeln und der Achtung der Institutionen, verantwortungsvolle Freiheit und direkte Demokratie prägten die Schweiz, betonte Parmelin. «Seien wir stolz auf diese Schweiz: frei, vielfältig, fleissig, solidarisch gegenüber den Bedürftigen und anspruchsvoll, was die Pflichten jedes Einzelnen angeht», sagte er.

Parmelins Rede wurde mit lebhaftem Beifall bedacht und durch die anschliessende Nationalhymne untermalt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft