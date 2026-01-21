The Swiss voice in the world since 1935
Bundespräsident Parmelin spricht mit US-Präsident Trump über Handel

Keystone-SDA

Bundespräsident Guy Parmelin hat am Mittwochnachmittag am WEF in Davos GR mit seinem US-Amtskollegen Donald Trump über die Handelsbeziehungen gesprochen. Das Thema sei Trump wichtig, sagte Parmelin nach dem Treffen.

(Keystone-SDA) «Ohne den US-Präsidenten ist Davos nicht Davos», sagte der Bundespräsident nach seinem Treffen mit Trump. Der US-Präsident habe auf das Handelsdefizit der USA mit der Schweiz von rund 40 Milliarden US-Dollar hingewiesen. Parmelin habe ihn darauf hingewiesen, dass gemäss den neusten Zahlen das Defizit nun bei 8,8 Milliarden US-Dollar zugunsten der USA liege.

Beim Treffen waren zudem aus Bern Finanzministerin Karin Keller-Sutter und Aussenminister Ignazio Cassis sowie aus Washington Aussenminister Marco Rubio und Finanzminister Scott Bessent dabei. Die Delegationen sassen rund 15 Minuten im Kongresszentrum des Weltwirtschaftsforums (WEF) zusammen.

