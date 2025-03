Bundesrätin Baume-Schneider eifert Alain Berset nach

Keystone-SDA

Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider hat nach der Jahrtausendwende an mehreren Raves in einer stillgelegten Fabrik in Saint-Ursanne teilgenommen. Sie kann es sich darum sehr wohl vorstellen, auf einem Love-Mobil an der Street Parade mitzufahren.

1 Minute

(Keystone-SDA) «Der Rhythmus der Liebe, das ist schon wichtig für unsere Welt – aber ich würde es ohne Zigarre tun», sagte Baume-Schneider den Tamedia-Zeitungen. Alt-Bundesrat Berset hatte sich als Amtsvorgänger von Baume-Schneider und als Kulturminister 2023 mit Zigarre, Hut, Sonnenbrille und Federboa zu den Technofans an der Zürcher Street Parade gesellt.

Bei den Raves, an denen sie als jurassische Kulturministerin seinerzeit In Saint-Ursanne teilgenommen habe, sei die Musik, dieser pulsierende Beat das Beeindruckendste gewesen, sagte Baume-Schneider. «Er ist so intensiv, so euphorisierend, dass man eigentlich gar keinen Alkohol braucht, um dieses Gefühl von Freiheit und Gemeinschaft zu erleben», so die Bundesrätin. Mit illegalen Substanzen, die oftmals auch zur Technokultur gehören, hat Baume-Schneider laut eigenen Aussagen aber «absolut keine eigene Erfahrung».

An den Raves in Saint-Ursanne habe es auch Überraschungen, etwa einen Coiffeur gegeben, ähnlich wie man das von Partys aus Berlin oder New York kenne. Gäste hätten sich so das richtige Styling verpassen lassen können.