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Bundesrat beteiligt sich an neuer EU-Initiative für Gaza

Keystone-SDA

Die Schweizer Regierung beteiligt sich gemeinsam mit zwölf weiteren nationalen Regierungen an einer Initiative für den frühzeitigen Wiederaufbau Gazas. Bei der Lancierung der Initiative kamen gemäss der Europäischen Kommission mehrere hundert Millionen Euro zusammen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die sogenannte «Team-Gaza-Initiative» soll Projekte zum frühzeitigen Wiederaufbau im Gazastreifen koordinieren, wie die Europäische Kommission am Montag in Brüssel mitteilte. Dabei solle die Grundversorgung für die Bevölkerung wiederhergestellt werden.

Insgesamt seien 883,6 Millionen Euro (rund 817,8 Millionen Franken) dafür gesprochen worden. An der Initiative beteiligen sich gemäss Communiqué nebst dem Bundesrat die Regierungen Belgiens, Dänemarks, Deutschlands, Finnlands, Frankreichs, Italiens, Japans, der Niederlande, Norwegens, Spaniens, Schwedens und des Vereinigten Königreichs sowie die Europäische Kommission.

Die Initiative wurde am zweiten Treffen der Gebergruppe für Palästina in Brüssel lanciert, an welchem 65 Delegationen teilnehmen. Auch die Schweiz war vertreten.

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