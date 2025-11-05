The Swiss voice in the world since 1935
Bundesrat bewilligt Richtplananpassung für Umsiedlung von Brienz GR

Keystone-SDA

Der Bundesrat hat eine Richtplananpassung für die Umsiedlung der Gemeinde Brienz GR genehmigt. Nun folgt die Abstimmung in der Gemeinde Albula.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Mit der Genehmigung habe der Bundesrat die richtplanerischen Rahmenbedingungen für die Ortsplanung bestätigt, teilte die Standeskanzlei am Mittwoch mit.

Die Pläne der Gemeinde für zusätzliche Bauzonen, die es für die Umsiedlung braucht, seien bereits öffentlich aufgelegt worden. Der nächste Schritt ist nun eine Abstimmung in der Gemeinde Albula.

