Bundesrat erhöht J+S-Kredite für dieses und nächstes Jahr

Keystone-SDA

Der Bundesrat will den Kredit für Jugend + Sport in diesem und im nächsten Jahr um insgesamt 48 Millionen Franken aufstocken. Damit soll sichergestellt werden, dass die Beiträge an die Lager von Sportvereinen und Organisationen nicht gekürzt werden müssen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Erst im Juli hatte das Bundesamt für Sport (Baspo) bekannt gegeben, dass der Bund bei gleichbleibendem Kredit die Subventionen für Jugend + Sport (J+S) ab kommendem Jahr um 20 Prozent beziehungsweise 2,2 Millionen Franken kürzen müsse. In der Folge meldeten so viele Organisationen per Ende 2025 J+S-Angebote an, dass der ursprüngliche Kredit bereits für dieses Jahr nicht mehr ausreichte, wie das Baspo am Freitag schrieb.

Über 680’000 Kinder und Jugendliche nehmen jährlich an J+S-Kursen und -Lagern teil. Damit sei es das bedeutendste Sportförderprogramm der Schweiz. Der Bundesrat anerkenne die positiven Effekte von Sport und Bewegung für die Gesellschaft. Er habe deshalb entschieden, den Kredit für dieses Jahr von 115 Millionen Franken um 20 Millionen und für 2026 um 28 Millionen zu erhöhen.

