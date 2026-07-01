The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Demografie
Kultur
Zukunft der Arbeit
Geschichte
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Debatten
Siehe alle Debatten
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Bundesrat Rösti auf symbolischem Besuch im Verkehrshaus Luzern

Keystone-SDA

Bundesrat Albert Rösti setzt seinen Fokus auf den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur. Symbolisch hat er deshalb das Luzerner Verkehrshaus als Standort seines Sommeranlasses ausgewählt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Rösti bezeichnete am Mittwoch das Verkehrshaus als «Uvek-Haus», weil alle Abteilungen seines Departements – Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation – im Museum abgebildet seien. Luzern sei auch deshalb passend, weil der Bundesrat vor Kurzem das Investitionspaket für den Verkehr der Zukunft verabschiedet habe. Ein Projekt davon ist der milliardenteure Bau eines Tiefbahnhofs in Luzern.

Im Gegensatz zum Volks-Nein zum Autobahnausbau sei die neue Vorlage ausgewogen und beinhalte Ausbauprojekte auf der Strasse, im Agglomerationsverkehr und auf der Schiene, mit Fokus auf Kapazitätsengpässe. «Jede Region bekommt etwas», sagte der Verkehrsminister im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Deshalb sei er überzeugt, dass die Vorlage mehrheitsfähig sei.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft