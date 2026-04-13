Bundesrat trifft die Bevölkerung im freiburgischen Estavayer-le-Lac

Keystone-SDA

Am 22. April kommt der Bundesrat nach Estavayer-le-Lac FR. Er hält im Städtchen am Neuenburgersee zunächst seine wöchentliche Sitzung ab und trifft danach in der Altstadt die Bevölkerung.

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(Keystone-SDA) Die Bundesratssitzung «extra muros» und der Austausch mit den Menschen vor Ort sind zu einer Art Tradition geworden. Seit der Einführung im Sommer 2010 ist es die mittlerweile 21. Sitzung ausserhalb des bundesrätlichen Sitzungszimmers in Bern. Lediglich während der Covid-19-Pandemie 2020 musste der Anlass ausfallen.

Für den kommenden 22. April wählte Bundespräsident Guy Parmelin Estavayer-le-Lac als Sitzungsort. Der Bundesrat wird im Schloss Chenaux tagen, einem Kulturgut von nationaler Bedeutung, wie die Bundeskanzlei am Montag mitteilte.

Am Mittag, nach der Sitzung, gibt es zuerst ein rund einstündiges Treffen mit der Bevölkerung mit Apéro auf der Place de Moudon. Anwesend sein werden auch die Freiburger Kantonsregierung und der Gemeinderat. Anschliessend trifft sich der Bundesrat mit Behördenmitgliedern zum Mittagessen.