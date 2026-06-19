The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Bundesrat will Arzneimittelversorgung stärken

Keystone-SDA

Um Medikamenten-Engpässe zu bekämpfen, will der Bundesrat den Import und die Herstellung von Arzneien erleichtern. Auch der Online-Handel mit rezeptfreien Mitteln soll einfacher werden, wie der Bundesrat am Freitag anlässlich der Vernehmlassungseröffnung mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Bei drohenden Engpässen sollen Grossisten und Importeure künftig befristet auch in der Schweiz nicht zugelassene Arzneimittel einführen dürfen. Apotheken soll es zudem vermehrt erlaubt werden, bei Mangellagen Medikamente selbst herzustellen.

Die Vorlage sieht weiter vor, das grundsätzliche Verbot des Versandhandels aufzuheben. Künftig sollen auch Drogerien rezeptfreie Medikamente versenden dürfen, sofern ein Kanton dies bewilligt.

Geregelt wird auch die Einzelabgabe von Tabletten, um Abfall zu vermeiden und bei Antibiotika Resistenzen zu reduzieren. Zudem sollen Chiropraktikerinnen und Chiropraktiker neu wie Ärztinnen und Ärzte Medikamente verschreiben dürfen.

Die Vernehmlassung dauert bis zum 16. Oktober des laufenden Jahres.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft