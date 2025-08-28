The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Bundesrat will private und ungenutzte Armeewaffen einsammeln

Keystone-SDA

Steht oder liegt eine privatisierte Armeewaffe mehr als zehn Jahre lang unbenutzt herum, soll sie eingezogen werden müssen. Das soll helfen, Tötungsdelikte zu verhindern. Der Bundesrat ist einverstanden mit einer entsprechenden Motion aus der SP-Fraktion.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Nationalrätin Priska Seiler Graf (SP/ZH) verlangt im Vorstoss eine gesetzliche Pflicht zum Einzug von nicht genutzten Schusswaffen des Militärs. Konkret sollen alle privatisierten Waffen eingezogen werden müssen, wenn die Inhaber sie zehn Jahre lang nicht mehr für den Schiessport verwendet haben.

Sie nannte mit Schusswaffen verübte häusliche Tötungsdelikte als Grund ihrer Forderung. Eine Studie des Büros für Gleichstellung von Frau und Mann komme zum Schluss, dass bei solchen Delikten häufig Faustfeuerwaffen und ehemalige Armeewaffen benutzt wurden.

Gerade wenn ältere Männer ihre Partnerinnen töteten und danach sich selbst richteten, stellten diese Waffen laut dem Bericht einen Risikofaktor dar, führte Seiler Graf aus. Der Staat sei nach wie vor in der Verantwortung, selbst wenn die Privatisierung einer Waffe möglicherweise Jahrzehnte zurückliege.

Der Bundesrat beantragt gemäss seiner am Donnerstag veröffentlichten Stellungnahme, die Motion anzunehmen. Gründe nannte er in der schriftlichen Antwort nicht.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
22 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
17 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft