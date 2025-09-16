Buochser Gemeindepräsident Werner Zimmermann tritt zurück
Werner Zimmermann tritt als Gemeindepräsident von Buochs NW per 30. Juni 2026 zurück. Die Ersatzwahl findet im Frühling 2026 statt, zusammen mit den ordentlichen Teilerneuerungswahlen.
(Keystone-SDA) Zimmermann ist Mitglied der Mitte. Er gehört dem Gemeinderat seit 2006 an, wie die Gemeinde am Dienstag mitteilte. 2020 wurde er Gemeindepräsident.
Zimmermann wolle den Platz im Gemeinderat für neue Kräfte freimachen, teilte die Gemeinde zu den Rücktrittsgründen mit.