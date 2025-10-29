Burgdorf und Langenthal sollen für Zentrumslasten abgegolten werden

Keystone-SDA

Die grossrätliche Finanzkommission unterstützt die Abgeltung von Zentrumslasten für die beiden Städte Burgdorf und Langenthal. Umstritten ist dabei, ob der Beitrag der Stadt Bern gekürzt werden soll.

(Keystone-SDA) Bereits seit Jahren erhalten im Kanton Bern die Städte Bern, Biel und Thun im Rahmen des Finanz- und Lastenausgleichs eine Entschädigung für Lasten, die ihnen aufgrund ihrer Zentrumsfunktion anfallen. Der bernische Grosse Rat überwies im Herbst 2024 einen Auftrag, wonach auch Burgdorf und Langenthal eine solche Pauschalabgeltung erhalten sollen.

Nun hat der Regierungsrat dem Parlament die entsprechende Revision des Gesetzes über den Finanz- und Lastenausgleich vorgelegt. Eine Mehrheit der vorberatenden Finanzkommission stellt sich hinter die Vorlage.

Das Berner Kantonsparlament, der Grosse Rat, wird die Gesetzesvorlage in erster Lesung in der Wintersession beraten. Diese dauert vom 24. November bis am 4. Dezember 2025.