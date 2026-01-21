Burgdorfer Feuerwehr rückte letztes Jahr 172 Mal aus

Keystone-SDA

Kaminbrand, überfluteter Keller oder eine Katze in einem hohen Baum: Die Burgdorfer Feuerwehr ist im vergangenen Jahr 172 Mal ausgerückt. Zunehmend werde die Feuerwehr jedoch zu Hilfeleistungen von anderen Blaulichtorganisationen aufgeboten, teilte die Organisation am Mittwoch mit.

Zu solchen Hilfeleistungen zählen beispielsweise Traghilfen für den Rettungsdienst. Die Zahl der automatischen Brandalarme ging im Vergleich zum Vorjahr von 58 auf 49 Einsätze zurück. Demgegenüber nahm die Zahl der Brandeinsätze von 27 im Jahr 2024 auf 33 im Jahr 2025 leicht zu. Das Einsatzspektrum reichte laut Feuerwehr von Klein- bis hin zu Grossbränden.

Im Durchschnitt wird die Feuerwehr Burgdorf alle 2,1 Tage aufgeboten. Die Einsätze sind jedoch unregelmässig verteilt. Neben Tagen ohne Einsatz gebe es auch solche mit mehreren an einem Tag, heisst es in der Mitteilung weiter. Der Burgdorfer Feuerwehr gehören 87 Einsatzkräfte an. Der Frauenanteil liegt bei 11,5 Prozent.