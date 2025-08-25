The Swiss voice in the world since 1935
Burgener und Co. geben Mehrheit an Eventfirma Highlight ab

Keystone-SDA

Die Medien- und Eventvermarktungsfirma Highlight mit dem Filmstudio Constantin holt sich 300 Millionen Franken frisches Geld und damit einen mächtigen neuen Besitzer ins Boot.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Die bisherigen Grossaktionäre um den früheren FCB-Besitzer Bernhard Burgener unterzeichneten eine entsprechende Absichtserklärung, wie die Firma Highlight Event & Entertainment (HLEE) am Montag mitteilte.

Das Unternehmen will mit der Kapitalerhöhung die Mehrheit an die Investmentfirma CSL Mindset abgeben. Diese zeichnet 25 Millionen neue Aktien zu je 12 Franken und soll so 62 bis 67 Prozent am börsenkotierten Unternehmen halten.

Hinter CSL Mindset stehen ein privater Investor und die in London ansässige Stiftung Clementy Schuman Legacy Foundation. Diese engagiert sich nach eigenen Angaben unter anderem für Frieden und humanitäre Werte.

Verzicht auf Bezugsrechte

Die bisherigen Grossaktionäre sind neben Burgener die Victorinox-Pensionskasse und die Investmentfirma des Luzerner Geschäftsmannes Alexander Studhalter. Sie alle verzichten auf ihre Bezugsrechte, um den Einstieg zu ermöglichen, wie es hiess.

Mit dem frischen Kapital will HLEE seine hohen Verluste reduzieren, Schulden abbauen und sich für die Zukunft neu aufstellen.

Der Vollzug der Transaktion hängt noch von regulatorischen Genehmigungen ab. HLEE kündigte an, zeitnah eine ausserordentliche Generalversammlung einzuberufen und den Kapitalerhöhungsprospekt mit den endgültigen Bedingungen zu veröffentlichen.

