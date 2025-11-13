Burgergemeinde Bern prämiert fünf Projekte für mehr Zusammenhalt

Keystone-SDA

Die Burgergemeinde Bern hat fünf Projekte für mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt ausgezeichnet. Die Ehrung erfolgte im Rahmen des Ideenwettbewerbs "Inspiration".

(Keystone-SDA) Eine Jury wählte aus 334 eingereichten Ideen fünf Projekte aus. Diese erhalten insgesamt 190’000 Franken und fachliche Unterstützung für ihre Weiterentwicklung, wie die Burgergemeinde am Donnerstag in einer Mitteilung bekanntgab.

Den ersten Rang belegte das Projekt «Bienne in Kontakt». Die Initiative will in Biel ein Netzwerk von Vertrauenspersonen aus unterschiedlichen Berufen aufbauen und Menschen mit Unterstützungsbedarf den Weg zu verschiedenen sozialen Angeboten ebnen.

Den zweiten Platz belegte der Illustrator Simon Kiener mit seinem Projekt «ComicMyLife». Kiener lädt Menschen ein, ihre Lebensgeschichten in kurzen Comics zu zeichnen und zu erzählen. Damit will er unter anderem den Austausch zwischen verschiedenen Personengruppen fördern.

Platz drei ging an Hannes Boss, der mit seiner Idee «Tanz über Gräben» Tanzende aus verschiedensten Milieus zusammenbringen und den Respekt über kulturelle Grenzen hinweg fördern will.

Die Projekte «Lerndorf Zollikofen» und «Talentschaufenster» belegten die weiteren Ränge.

«Die prämierten Projekte zeigen eindrücklich, wie Vielfalt als Stärke genutzt werden kann und wie Begegnungen den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern», teilte die Burgergemeinde weiter mit. Die fünf Ideen wurden am Mittwochabend in der Dampfzentrale geehrt.