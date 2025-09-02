Burkina Faso verabschiedet Gesetz zum Verbot von Homosexualität

Keystone-SDA

Burkina Faso hat ein Gesetz zum Verbot von Homosexualität verabschiedet. Das einstimmig vom nicht gewählten Übergangsparlament verabschiedete Gesetz sieht nach Angaben des Justizministers Haftstrafen zwischen zwei und fünf Jahren sowie Geldstrafen vor.

(Keystone-SDA) Mit dem Schritt reiht sich das westafrikanische Land in eine Reihe afrikanischer Staaten ein, die Gesetze gegen Homosexuelle verabschiedet haben.

«Wenn eine Person homosexuelle oder ähnliche Praktiken ausübt, all dieses bizarre Verhalten, wird sie vor einen Richter gestellt», sagte der Justizminister Edasso Rodrigue Bayala im Staatssender RTB. Bei Ausländerinnen und Ausländern sehe das Gesetz die Abschiebung vor.

Homosexualität ist in rund 30 afrikanischen Ländern illegal. Bislang gab es in Burkina Faso kein Gesetz, das sich speziell gegen Homosexuelle richtet. Mali, das mit Burkina Faso verbündet ist und ebenfalls von einer Junta regiert wird, hatte im vergangenen November ein Gesetz verabschiedet, das Homosexualität unter Strafe stellt. Ghana und Uganda haben in den vergangenen Jahren ihre Gesetze gegen Homosexualität verschärft und damit heftige Kritik auf sich gezogen.