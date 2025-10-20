Busfahrer und Autolenker bei Unfall in Twann-Tüscherz verletzt

Keystone-SDA

Bei einer Kollision zwischen einem Auto und einem Linienbus in Twann-Tüscherz BE sind am Montagnachmittag zwei Personen verletzt worden. Der Busfahrer und der Autolenker wurden mit Ambulanzen ins Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

(Keystone-SDA) Gemäss ersten Erkenntnissen war das Auto auf der Tessenbergstrasse von Lamboing her in Richtung Twann unterwegs. Aus unbekanntem Grund stiess es seitlich-frontal mit einem entgegenkommenden Linienbus zusammen. Die Fahrgäste im Bus blieben unverletzt.

Die Strasse wurde für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt. Nebst der Polizei standen zwei Ambulanzteams und die Ölwehr der Berufsfeuerwehr Biel im Einsatz. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.